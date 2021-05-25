25 мая 2021

В Екатеринбурге произошла авария с военным самолетом

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, посадка, пассажирский самолет, ту-134
ТУ-134 задел фонари на посадочной полосе Фото:

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» при взлете военного самолета ТУ-134 произошел авиаинцидент. Борт задел фонари на посадочной полосе, сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны. По данным источника агентства, самолет мог быть закреплен за командующим ЦВО Александром Лапиным.

«25 мая 2021 года во время учебно-тренировочных полетов самолет Ту-134 при взлете из аэропорта Екатеринбурга произошло воздействие реактивным потоком от двигателей на светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны. Самолет приземлился после выполнения планового полета.

«В авиаполку есть три пассажирских „Туполевых“. За командующим [ЦВО Александром Лапиным] закреплен Ту-154, но есть еще и пара Ту-134, и оба из них, бывает, возит и руководство округа», — сказал источник URA.RU в армейской среде.

Инцидент на работу аэропорта не повлиял. «Воздушное судно повреждений не получило. Экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны. В пресс-службе аэропорта Кольцово воздержались от комментариев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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