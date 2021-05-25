Воздух в Тюмени стал опасен для здоровья

В Тюмени в воздухе обнаружили опасные примеси Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В воздухе Тюмени обнаружены превышения по содержанию вредных веществ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Загрязнение вызвано природными пожарами.

«26 мая в Тюмени отмечается задымление. В пробах, отобранных специалистами „Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“ обнаружено содержание вредных веществ — продуктов горения», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По словам экспертов, предельно-допустимая концентрация превышена по диоксиду серы и содержанию взвешенных мелкодисперсных частиц. Последние опасны для здоровья — попадая в легкие, они могут в них оседать и накапливаться.

«Пожилым, беременным, подросткам, младенцам, пациентам с сердечно-легочными проблемами и другим восприимчивым группам населения рекомендовано минимизировать пребывание на улице. Нужно плотно закрывать окна и двери, затыкать их влажной тканью. Пить больше жидкости, отказаться от алкоголя, увлажнять воздух в помещении», — посоветовали тюменцам специалисты Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что сегодня Тюмень накрыли смог и запах гари. По информации властей, их принесло ветром со стороны пожаров в районах области.