Тюмень накрыли смог и запах гари

С самого утра тюменцы жалуются на дымку и сильный запах гари Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители Тюмени ощущают утром 26 мая смог и запах гари, которые ветер принес из пограничных районов области. Об этом URA.RU рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

«26 мая сменилось направление ветра. Сейчас он северный, принес в Тюмень дым из Ярковского и Вагайского районов», — рассказал Михнович. При этом, по данным властей, в настоящее время в пределах Тюмени ничего не горит. В целом в регионе действуют 17 лесных пожаров и пять ландшафтных.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о ликвидации 90% природных пожаров. 26 мая в регионе ожидается гроза.