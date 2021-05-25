25 мая 2021
24 мая 2021

Тюмень накрыли смог и запах гари

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Тюмень, город тюмень, смог, высотное здание
С самого утра тюменцы жалуются на дымку и сильный запах гари Фото:

Жители Тюмени ощущают утром 26 мая смог и запах гари, которые ветер принес из пограничных районов области. Об этом URA.RU рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

«26 мая сменилось направление ветра. Сейчас он северный, принес в Тюмень дым из Ярковского и Вагайского районов», — рассказал Михнович. При этом, по данным властей, в настоящее время в пределах Тюмени ничего не горит. В целом в регионе действуют 17 лесных пожаров и пять ландшафтных.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о ликвидации 90% природных пожаров. 26 мая в регионе ожидается гроза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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