Тюмень накрыли смог и запах гари

Жители Тюмени ощущают утром 26 мая смог и запах гари, которые ветер принес из пограничных районов области. Об этом URA.RU рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.
«26 мая сменилось направление ветра. Сейчас он северный, принес в Тюмень дым из Ярковского и Вагайского районов», — рассказал Михнович. При этом, по данным властей, в настоящее время в пределах Тюмени ничего не горит. В целом в регионе действуют 17 лесных пожаров и пять ландшафтных.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о ликвидации 90% природных пожаров. 26 мая в регионе ожидается гроза.
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