Власти раскрыли проблемы столовых Кургана

О проблемах в столовых рассказала директор департамента экономического развития Ульяна Иванова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В столовых МУП «Комбинат питания», которое отвечает и за школьное питание в Кургане, необходимо модернизировать оборудование, поднять зарплаты и избавиться от текучки кадров. Об этом 26 мая на заседании гордумы рассказала директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Ульяна Иванова, передает корреспондент URA.RU.

«[В 2020 году] к той кредиторской задолженности, которая существовала на предприятии мы <…> сгенерировали еще дополнительный убыток в 20 млн [рублей]», — объяснила Иванова. Она отметила, что во втором квартале 2021 года ситуация улучшилась.

По словам Ивановой, средняя зарплата на предприятии составляет 16-16,5 тыс. рублей, а оборудование и интерьер столовых устарели. Она добавила, что на предприятии не хватает кадров. По прогнозу Ивановой, в 2022 году средняя зарплата на предприятии составит около 25 тыс. рублей, улучшатся условия труда за счет автоматизации процессов, нового оборудования и постоянного обучения сотрудников. Планируется перейти на электронный документооборот и в 2022 году создать горячую линию для клиентов.

Ранее делегация из Кургана побывала в Ульяновске, где изучила организацию социального питания. В мэрии отмечали, что Ульяновск является одним из самых успешных городов в данной сфере.