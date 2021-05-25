Уволившийся первый зам главы Кургана провел совещание в мэрии

Экс-чиновник мэрии Андрей Жижин в статусе сотрудника правительства провел в мэрии совещание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший первый заместитель главы Кургана Андрей Жижин, уволившийся из администрации 15 марта, провел совещание в мэрии. Сейчас он занимает пост эксперта по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора Курганской области. Информация о совещании на тему модернизации системы школьного питания размещена на сайте мэрии.

«Андрей Валентинович поручил городскому департаменту соцполитики совместно с правовым управлением города и департаментом образования и науки Курганской области приступить к разработке Единого регламента по организации питания обучающихся образовательных организаций», — говорится в сообщении администрации.

На совещании чиновники обсудили опыт организации соцпитания в Ульяновске. Там недавно побывала комиссия из Кургана. «[В Ульяновске] большое внимание уделяется пропаганде здорового питания. В каждой школе вместо столовых и пищеблоков есть центры здорового питания. В них разработан единый красочный дизайн обеденных залов, полностью заменено оборудование», — говорится в сообщении.

Директор департамента экономразвития Ульяна Иванова считает, что опыт Ульяновска может быть успешно применен в Кургане. «Важно скоординировать работу всех участников процесса модернизации школьного питания и действовать сплоченно», — сказала Иванова.

Для улучшения качества школьного питания в Кургане внедрен ряд важных мер. МУП «Комбинат питания» разработал цикличное двухнедельное меню рациона горячего питания. В каждой школе созданы комиссии по контролю качества. Прорабатывается вопрос модернизации материально-технической базы МУП «Комбинат питания».

Первый замглавы Кургана Андрей Жижин 15 марта ушел в отставку по собственному желанию. В разные годы он возглавлял муниципальное учреждение «Управление капитального строительства», работал на руководящих должностях в департаменте развития городского хозяйства, был директором департамента ЖКХ.