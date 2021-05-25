Политолог назвал причину популярности праймериз в ХМАО

Активность выборщиков на праймериз ЕР — следствие использования административного ресурса, считает политолог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Количество участников праймериз «Единой России» в ХМАО соответствует федеральным установкам. Число выборщиков превысило 12% от общего числа людей, имеющих право голосовать. При этом, за два дня предварительного голосования участие в нем приняли более 40 тысяч человек. Это, по мнению политолога Александра Безделова, стало возможным благодаря политике агрессивного использования административного ресурса.

«Такие мощные показатели явно говорят об жестком использовании административного ресурса. Например, агрессивное привлечение госслужащих, муниципальных служащих, врачей, учителей и т. д. На мой взгляд, власти могли бы действовать гораздо мягче. Использование чрезмерного административного ресурса производит негативный эффект на избирателей», — сказал URA.RU Безделов.

Согласно официальным данным регионального исполкома ЕР, в качестве выборщиков на праймериз в ХМАО зарегистрировались 90 тысяч и 105 человек из более, чем 1,2 млн избирателей (по официальным данным на 1 января 2021 года — ред). Это соответствует федеральным планам, которые озвучили URA.RU источники сразу в нескольких отделениях ЕР.

При этом глава исполкома ХМАО Александр Зеленский выделил лидеров среди муниципалитетов, в которых жители голосуют активнее других. Ими стали город Ханты-Мансийск, а также Нефтеюганский, Белоярский, Октябрьский и Нижневартовский районы. «На процедуре предварительного голосования прослеживается хорошая статистика», — сказал Зеленский.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бюджетников принуждают регистрироваться на праймериз ЕР. При этом работодатели требует от работников подтверждающие скриншоты.