Житель ХМАО рассказал, что бюджетники получают рассылку с требованием регистрироваться на праймериз «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работники бюджетных организаций в ХМАО жалуются на принудительную регистрацию на сайте «Предварительное голосование 2021». Работодатель также требует от работников подтверждающие скриншоты. Об этом один из жителей Нижневартовска рассказал в соцсети «ВКонтакте».

«Вот и началось, массовая рассылка бюджетникам, как и что нужно сделать, и обязательно скриншоты прислать. Будьте осторожны», — пишет житель Нижневартовска с ником Andre Bandre в паблике «Эхо ХМАО» в социальной сети. Информацию о массовой рассылке корреспонденту URA.RU также подтвердили несколько других работников бюджетных организаций в Ханты-Мансийске. Они пожелали сохранить анонимность из-за собственных опасений.

Корреспонденту агентства не удалось связаться с главой исполкома ХМАО Александром Зеленским, ему был отправлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Письменные запросы также были направлены в те организации, работники которых пожаловались на рассылку. На момент публикации ответ на запросы не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Тюменских учителей заставляют голосовать на праймериз ЕР. Тогда источник в преподавательском составе рассказал, что учителей заставляют регистрироваться на сайте праймериз «Единой России» для дальнейшего голосования.

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