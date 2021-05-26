Ученые назвали регионы РФ, где возможны землетрясения в 2021 году

Специалисты рассказали о сейсмической активности в России в текущем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России в 2021 году возможны сильные землетрясения на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в Алтайском крае. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

«Это Камчатка. Более конкретно — восточное побережья Камчатки, вдоль которого проходит зона субдукции (зона на границе литосферных плит, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие — прим. URA.RU) и Тихоокеанская плита подвигается, субдуцирует под Евразийскую плиту. Это Курильские острова и остров Сахалин. В меньшей степени — это Приморье» — объяснил URA.RU Завьялов.

Также сильные землетрясения могут быть на севере республики Саха (Якутия), добавил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. «Байкал, Алтай, Саяны. Дальше Кавказ и Крым. Это места, где в принципе бывают землетрясения», — сказал URA.RU Шебалин. Ученый затруднился дать прогноз по срокам обострения сейсмической активности в России. «Сейчас точности прогнозов недостаточно для того, чтобы определить, что будет летом, поэтому мы находимся в такой неопределенности», — заключил собеседник агентства.

26 мая Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что в районе вулкана Шивелуч Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой в 3,6 балла, пишет RT. 20 мая у берегов Камчатского края было зарегистрировано еще два землетрясения с магнитудой в 4,4 и 4,6 балла. Всего в мае в этом регионе было зарегистрировано больше пяти случаев сейсмической активности.