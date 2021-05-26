Нидерланды намерены доказать, что Boeing MH17 был сбит силами ДНР

Прокуратура Нидерландов пообещала предоставить доказательство, что малайзийский Boeing рейса MH17 в 2014 году сбили силы непризнанных республик Донбасса. Заседание по делу об авиакатастрофе проходит в суде Гааги.
Слушания по делу о крушении Boeing были возобновлены в апреле 2021 года. В рамках расследования сотрудники прокуратуры Нидерландов осматривают обломки самолета, которые размещены в ангаре на военной базе Гильзе-Риен. «Рейс MH17 был обстрелян с воздуха над востоком Украины из российской винтовочной ракеты. На востоке Украины происходил конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными силами», — передает нидерландское издание Nu.nl.
Boeing MH17 потерпел крушение на Украине в 2014 году. На борту в момент катастрофы находились 298 человек, среди которых 196 нидерландцев, передает сайт
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