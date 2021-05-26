Нидерланды намерены доказать, что Boeing MH17 был сбит силами ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, осколки, авиакатастрофа, катастрофа, место крушения, малазийский боинг, падение самолета
В 2014 году малайзийский Boeing разбился в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Прокуратура Нидерландов пообещала предоставить доказательство, что малайзийский Boeing рейса MH17 в 2014 году сбили силы непризнанных республик Донбасса. Заседание по делу об авиакатастрофе проходит в суде Гааги.

Слушания по делу о крушении Boeing были возобновлены в апреле 2021 года. В рамках расследования сотрудники прокуратуры Нидерландов осматривают обломки самолета, которые размещены в ангаре на военной базе Гильзе-Риен. «Рейс MH17 был обстрелян с воздуха над востоком Украины из российской винтовочной ракеты. На востоке Украины происходил конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными силами», — передает нидерландское издание Nu.nl.

Boeing MH17 потерпел крушение на Украине в 2014 году. На борту в момент катастрофы находились 298 человек, среди которых 196 нидерландцев, передает сайт MK.RU. Россия совместно с Австралией и Нидерландами выясняла причины произошедшего, но позже РФ покинула группу по расследованию. Виновными в инциденте называют экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова и трех его подчиненных. Окружной суд Гааги обещает вынести приговор до конца 2021 года, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...