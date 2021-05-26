Нидерланды намерены доказать, что Boeing MH17 был сбит силами ДНР

В 2014 году малайзийский Boeing разбился в Донбассе Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Прокуратура Нидерландов пообещала предоставить доказательство, что малайзийский Boeing рейса MH17 в 2014 году сбили силы непризнанных республик Донбасса. Заседание по делу об авиакатастрофе проходит в суде Гааги.

Слушания по делу о крушении Boeing были возобновлены в апреле 2021 года. В рамках расследования сотрудники прокуратуры Нидерландов осматривают обломки самолета, которые размещены в ангаре на военной базе Гильзе-Риен. «Рейс MH17 был обстрелян с воздуха над востоком Украины из российской винтовочной ракеты. На востоке Украины происходил конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными силами», — передает нидерландское издание Nu.nl.

Boeing MH17 потерпел крушение на Украине в 2014 году. На борту в момент катастрофы находились 298 человек, среди которых 196 нидерландцев, передает сайт MK.RU . Россия совместно с Австралией и Нидерландами выясняла причины произошедшего, но позже РФ покинула группу по расследованию. Виновными в инциденте называют экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова и трех его подчиненных. Окружной суд Гааги обещает вынести приговор до конца 2021 года, передает телеканал 360.