Глава дорожной дирекции ЯНАО ушел в отставку

Игорь Маношкин покинул пост 21 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С поста директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» ушел Игорь Маношкин. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа.

«Игорь Маношкин покинул пост директора ГКУ „Дорожная дирекция ЯНАО“ по собственному желанию», — рассказали агентству в ведомстве. В правительстве добавили, что Маношкин освободил кресло руководителя 21 мая. Исполнять обязанности руководителя дирекции назначили Дениса Конева.

Собеседники URA.RU в окружном правительстве отмечают, что его скорый уход связан со скандальной трассой Салехард—Надым. «Власти начали „зачистку“ после скандала с дорогой Салехард—Надым, которую размыло с приходом весны. Первым пал директор дорожной дирекции, что неудивительно», — прокомментировал источник. Также инсайдеры отмечают, что Игорь Маношкин изначально говорил, что дороги между Салехардом и Надымом не бывать, так как там круглогодично бьют родники в нескольких участках.

Маношкин занял должность руководителя дорожной дирекции ЯНАО в 2018 году. До него пост директора занимал Максим Першиков, которого повысили до главы департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, но вскоре сняли с поста из-за неудовлетворительной работы.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора ЯНАО Александр Подорога на пресс-конференции заявил, что власти будут принимать меры кадрового характера после проверки факторов, которые привели к закрытию трассы Салехард—Надым. Он также сообщил, что дорогу намеренно оставили без асфальта, чтобы можно было наблюдать за поведением грунтов.