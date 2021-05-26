Власти Словакии одобрили применение вакцины «Спутник-V»

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В Словакии хотят использовать российскую вакцину Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Словакии планируют одобрить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник-V». Минздрав страны должен принять данное решение до 7 июня.

По данным словацкого издания Teraz, власти руководствуются тем, что некоторые граждане страны хотят вакцинироваться только с помощью «Спутник-V».

«Проблема, по которой вакцина до сих пор не используется, в основном связана с неполнотой данных с российской стороны», — пишет издания. Между тем, по его данным, словацкие власти считают вакцину безопасной. Известно, что Словакия уже заказала два миллиона доз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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