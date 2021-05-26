Инсайд: чиновник из Кургана претендует на пост главы района

Новым главой Альменевского района может стать сотрудник регионального департамента АПК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одним из претендентов на пост главы Альмененвского района Курганской области является сотрудник регионального департамента агропромышленного комплекса Алексей Снежко. Он подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на эту должность, сообщили URA.RU источники, близкие к властям района.

«Снежко сейчас является начальником отдела в департаменте АПК. Сам он из Альменево», — рассказал инсайдер. По его данным, выдвижение могло быть согласовано с областными властями. На сайте департамента АПК сообщается, что Снежко возглавляет отдел животноводства и племенной работы. Дозвониться до чиновника по телефону, опубликованному на сайте департамента, URA.RU не получилось.

Получить оперативные комментарии руководства района также не получилось. Вместе с тем, Альменевская районная газета «Трибуна» в последний день приема документов сообщала о четырех кандидатах, подавших документы на участие в конкурсе на пост главы муниципалитета. Среди них указан и Снежко. Помимо него, на конкурс заявились главы местных фермерских хозяйств Усман Сабиров и Назар Шарапов, а также руководитель Шумихинского лесхоза Рамис Галеев. По данным инсайдера, после этой публикации документы на участие в конкурсе подал еще один кандидат — эксперт Ассоциации экспертных клубов УрФО Вадим Зулкарнаев, которого изначально называли одним из вероятных кандидатов на этот пост.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Альменевского района назначен на 18 июня, сообщало ранее URA.RU. Предыдущий глава Владимир Яшников объявил об отставке в конце марта, объяснив свое решение состоянием здоровья. Сейчас районом временно руководит первый замглавы Ринат Каримов.