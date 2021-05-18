18 мая 2021
17 мая 2021

Для курганского района выберут нового главу на один год

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, чиновник, портфель, заседание, руки
В Альменевском районе ищут кандидатов на пост главы Фото:

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Альменевского района Курганской области назначен на 18 июня. Решение районной думы об этом опубликовано на сайте местной администрации. При этом уже запущена реформа по преобразованию Альменевского района в округ, поэтому примерно через год придется объявлять новые выборы главы муниципалитета.

«Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Альменевского района 18 июня 2021 года», — говорится в решении думы. Документы от желающих принять участие в конкурсе принимаются до 24 мая. Нового главу района выберет Альменевская районная дума с учетом итогов объявленного ею конкурса.

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Источник: в курганском районе выберут главу на один год

Экс-глава Альменевского района Владимир Яшников объявил об отставке в конце марта, объяснив свое решение состоянием здоровья. Сейчас районом временно руководит первый замглавы Ринат Каримов. По данным источников URA.RU, близких к властям района, он не планирует выдвигать свою кандидатуру на конкурс. В числе возможных претендентов на пост главы района инсайдеры называли экс-главу Дамира Сулейманова, главу Альменевского сельсовета Азата Аминева и эксперта Ассоциации экспертных клубов УрФО Вадима Зулкарнаева. Дозвониться за комментариями до администрации района URA.RU не удалось.

Сейчас в Альменевском районе запущена процедура объединения всех поселений в муниципальный округ. Законопроект об этом уже одобрен Курганской областной думой в первом чтении. После того, как закон будет окончательно принят, состоятся выборы в думу Альменевского округа. Вновь избранные депутаты должны объявить конкурс по отбору кандидатур на пост главы округа. На избрание новых органов управления отводится один год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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