СМИ выяснили, в каком швейцарском отеле встретятся Путин и Байден

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
Встреча лидеров, вероятно, состоится в женевском отеле Фото:

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в женевском отеле InterContinental. Он расположен рядом с аэропортом Женевы.

«Встреча Путина и Байдена, намеченная на 16 июня в Женеве, может пройти в отеле InterContinental», — пишет сайт MK.RU со ссылкой на швейцарские СМИ. Отель славится тем, что от него недалеко ехать до международного аэропорта Женевы. Также рядом расположена штаб-квартира ООН. Из окон гостиницы открываются виды на город, гору Монблан и Женевское озеро. Отмечается, что в отеле еще есть свободные номера. В том числе, стоимостью 220 тысяч рублей за ночь.

По официальным данным, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня. Они пообщаются во время российско-американского саммита в Женеве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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