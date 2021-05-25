25 мая 2021
24 мая 2021

Депутаты гордумы Соликамска решили отправить спикера в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета Курганской областной Думы по экономической политике. г. Курган , документы, руки в замок, руки на столе
Комиссия рассмотрит возможность досрочного прекращения полномочий спикера Соликамской гордумы Фото:

Депутаты думы Соликамского городского округа добиваются отставки председателя представительного органа Дмитрий Дингеса. Вопрос «о досрочном прекращении полномочий» спикера» поручено рассмотреть специально созданной комиссии. В нее вошли восемь народных избранников, рассказал URA.RU депутат Михаил Морозов.

«Комиссия в количестве восьми человек создана. Сейчас она рассмотрит обращение депутатов, которое было сформировано еще месяц назад, сопоставит все факты и вынесет заключение к следующему заседанию гордумы», — пояснил Морозов. Он уточнил, что речь идет о письме, в котором депутаты выразили недоверие председателю думы. Его подписали более половины депутатов Соликамской гордумы.

Кто именно из депутатов вошел в комиссию, и какие конкретно претензии они предъявили Дингесу, Морозов уточнить отказался. По информации источника URA.RU знакомого с ситуацией, комиссия должна дать оценку поступкам Дингеса, которые, по мнению депутатов, «несовместимы со статусом председателя представительного органа».

Получить комментарий Дингеса не удалось, он не ответил на звонок корреспондента. По данным инсайдера в политтусовке Соликамска, сейчас он находится на больничном. Обязанности председателя думы исполняет его заместитель Евгении Гааг. Последний также оказался недоступен для общения по телефону.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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