Комиссия рассмотрит возможность досрочного прекращения полномочий спикера Соликамской гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы Соликамского городского округа добиваются отставки председателя представительного органа Дмитрий Дингеса. Вопрос «о досрочном прекращении полномочий» спикера» поручено рассмотреть специально созданной комиссии. В нее вошли восемь народных избранников, рассказал URA.RU депутат Михаил Морозов.

«Комиссия в количестве восьми человек создана. Сейчас она рассмотрит обращение депутатов, которое было сформировано еще месяц назад, сопоставит все факты и вынесет заключение к следующему заседанию гордумы», — пояснил Морозов. Он уточнил, что речь идет о письме, в котором депутаты выразили недоверие председателю думы. Его подписали более половины депутатов Соликамской гордумы.

Кто именно из депутатов вошел в комиссию, и какие конкретно претензии они предъявили Дингесу, Морозов уточнить отказался. По информации источника URA.RU знакомого с ситуацией, комиссия должна дать оценку поступкам Дингеса, которые, по мнению депутатов, «несовместимы со статусом председателя представительного органа».

Получить комментарий Дингеса не удалось, он не ответил на звонок корреспондента. По данным инсайдера в политтусовке Соликамска, сейчас он находится на больничном. Обязанности председателя думы исполняет его заместитель Евгении Гааг. Последний также оказался недоступен для общения по телефону.