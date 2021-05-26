26 мая 2021

СК возбудил дело против нефтяника из ХМАО, прятавшего миллионы. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство нефтяной компании скрыло более 100 миллионов рублей Фото:

В ХМАО возбуждено уголовное дело против руководства компании АО «Негуснефть». Фигурантов обвиняют в сокрытии от налогов более 100 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Руководством компании путем совершения финансовых операций минуя счета предприятия и осуществления взаиморасчетов с контрагентами на основании писем о перечислении денежных средств должниками напрямую кредиторам предприятия, сокрыты от налоговых органов денежные средства в сумме более 100 млн рублей», — говорится в сообщении. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

О возбуждении уголовного дела против директора компании АО «Негуснефть» Василия Григоричева ранее сообщил источник URA.RU. Отмечалось, что в общей сумме было сокрыто более миллиарда рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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