В ХМАО возбуждено уголовное дело против руководства компании АО «Негуснефть». Фигурантов обвиняют в сокрытии от налогов более 100 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
«Руководством компании путем совершения финансовых операций минуя счета предприятия и осуществления взаиморасчетов с контрагентами на основании писем о перечислении денежных средств должниками напрямую кредиторам предприятия, сокрыты от налоговых органов денежные средства в сумме более 100 млн рублей», — говорится в сообщении. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств преступления. Расследование продолжается.
О возбуждении уголовного дела против директора компании АО «Негуснефть» Василия Григоричева ранее сообщил источник URA.RU. Отмечалось, что в общей сумме было сокрыто более миллиарда рублей.
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