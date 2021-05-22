Нефтяник из ХМАО спрятал миллионы рублей, чтобы уйти от налогов

Компания «Негуснефть„зарегистрирована в Радужном и занимается добычей нефти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор компании АО «Негуснефть» Василий Григоричев скрыл больше 100 млн рублей чтобы не выплачивать налоги. В отношении Григоричева было возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Зная о задолженности по уплате налогов и выставленных поручений на списание денежных средств со счетов Общества генеральный директор АО „Негуснефть“, Василий Григоричев совершил сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. В общей сумме было сокрыто более миллиарда рублей», — сказал источник.

В пресс-службе СУ СК ХМАО корреспонденту ответили, что уголовное дело действительно возбуждено. Однако дополнительную информацию пообещали сообщить позднее. В адрес компании был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО завели дело на главу одной из нефтяных компаний. Он не заплатил налогов на полмиллиарда рублей.