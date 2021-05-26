Стерлигов ищет служанку с функциями секретаря. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен Герман Стерлигов разместил вакансию «служанка». Помимо всего прочего, претенденткам обещаны домогательства. Объявление Стерлигов опубликовал в соцсетях.

В обязанности «служанки» входит: приготовление пищи, дойка козы, SMM (а ранее Стерлигов попросил российского президента Владимира Путина отключить интернет на всей территории России), функционал секретаря, а также дегустация сыра, вина и тушенки. «Проживание в Слободе на женской половине. И проживание и питание за счет хозяина + оплата наличными 80 тыс в месяц. За хорошую работу премии. Харрасмент гарантирован, но не с моей стороны, я уже старенький», — описал Стерлигов условия вакансии. Бизнесмен предупреждает, что «блуд» на подконтрольной ему территории запрещен, поэтому объекту домогательств рекомендуется выходить замуж.

От кандидаток требуется «отменное здоровье» и навыки работы с ПК. Диапазон возраста: от 16 до 40. Первые две недели не оплачиваются.