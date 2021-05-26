26 мая 2021

Бизнесмен Стерлигов ищет служанку. «Харрасмент гарантирован»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с предпринимателем Германом Стерлиговым. Москва, стерлигов герман
Стерлигов ищет служанку с функциями секретаря. Фото:

Бизнесмен Герман Стерлигов разместил вакансию «служанка». Помимо всего прочего, претенденткам обещаны домогательства. Объявление Стерлигов опубликовал в соцсетях.

В обязанности «служанки» входит: приготовление пищи, дойка козы, SMM (а ранее Стерлигов попросил российского президента Владимира Путина отключить интернет на всей территории России), функционал секретаря, а также дегустация сыра, вина и тушенки. «Проживание в Слободе на женской половине. И проживание и питание за счет хозяина + оплата наличными 80 тыс в месяц. За хорошую работу премии. Харрасмент гарантирован, но не с моей стороны, я уже старенький», — описал Стерлигов условия вакансии. Бизнесмен предупреждает, что «блуд» на подконтрольной ему территории запрещен, поэтому объекту домогательств рекомендуется выходить замуж.

От кандидаток требуется «отменное здоровье» и навыки работы с ПК. Диапазон возраста: от 16 до 40. Первые две недели не оплачиваются.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...