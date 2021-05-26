26 мая 2021

На базе отдыха под Екатеринбургом вспыхнул пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, пламя, огонь, огнеборец
Пламя удалось потушить, жертв нет Фото:

На базе отдыха «Таватуй», принадлежащей Свердловской железной дороге, вспыхнуло здание гостиницы. Об этом URA.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«26 мая в вечернее время на базе отдыха „Таватуй“ дирекции социальной сферы — структурного подразделения Свердловской железной дороги — филиала ОАО „РЖД“ произошел пожар в здании гостиницы, площадь которого составила около 250 кв. метров», — уточнили в ведомстве. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. На место происшествия выехал прокурор для установления обстоятельств ЧП и для координаций действий правоохранительных органов.

В надзорном ведомстве напомнили, что в апреле 2021 года транспортная прокуратура уже проводила проверку на базе отдыха, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Железнодорожников оштрафовали на 100 тысяч рублей. В пресс-службе СвЖД на момент публикации не ответили на звонок корреспондента.

Пожар на базе отдыха ОАО «РЖД» произошел 26 мая
Фото:
Площадь пожара составила около 250 кв метров. Пострадавших нет
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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