На базе отдыха «Таватуй», принадлежащей Свердловской железной дороге, вспыхнуло здание гостиницы. Об этом URA.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«26 мая в вечернее время на базе отдыха „Таватуй“ дирекции социальной сферы — структурного подразделения Свердловской железной дороги — филиала ОАО „РЖД“ произошел пожар в здании гостиницы, площадь которого составила около 250 кв. метров», — уточнили в ведомстве. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. На место происшествия выехал прокурор для установления обстоятельств ЧП и для координаций действий правоохранительных органов.
В надзорном ведомстве напомнили, что в апреле 2021 года транспортная прокуратура уже проводила проверку на базе отдыха, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Железнодорожников оштрафовали на 100 тысяч рублей. В пресс-службе СвЖД на момент публикации не ответили на звонок корреспондента.
Подписывайтесь на URA.RU в