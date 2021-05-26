Пламя удалось потушить, жертв нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На базе отдыха «Таватуй», принадлежащей Свердловской железной дороге, вспыхнуло здание гостиницы. Об этом URA.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«26 мая в вечернее время на базе отдыха „Таватуй“ дирекции социальной сферы — структурного подразделения Свердловской железной дороги — филиала ОАО „РЖД“ произошел пожар в здании гостиницы, площадь которого составила около 250 кв. метров», — уточнили в ведомстве. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. На место происшествия выехал прокурор для установления обстоятельств ЧП и для координаций действий правоохранительных органов.

В надзорном ведомстве напомнили, что в апреле 2021 года транспортная прокуратура уже проводила проверку на базе отдыха, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Железнодорожников оштрафовали на 100 тысяч рублей. В пресс-службе СвЖД на момент публикации не ответили на звонок корреспондента.

Пожар на базе отдыха ОАО «РЖД» произошел 26 мая Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Площадь пожара составила около 250 кв метров. Пострадавших нет Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры