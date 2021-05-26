26 мая 2021
25 мая 2021

Работник «Сургутнефтегаза» получил срок за двойное убийство

© Служба новостей «URA.RU»
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Работник ПАО «Сургутнефтегаз» застрелил двух соседей по общежитию Фото:

Работник ПАО «Сургутнефтегаз» получил 16 лет тюрьмы за двойное убийство в общежитии в поселке Федоровский (Сургутский район). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Работник ПАО „Сургутнефтегаз“, НГДУ „Федоровскнефть“, находясь в комнате общежития в поселке Федоровский, в ходе возникшей ссоры произвел выстрел из охотничьего ружья в двух мужчин, которые проживали в указанном общежитии. От полученных ранений они скончались на месте преступления», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

Мужчина попытался скрыться с места преступления, однако был пойман сотрудниками полиции. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что у дочерней компании «Сургутнефтегаза» в ХМАО воровали нефть. Силовики в Нефтеюганском районе ХМАО задержали с поличным четырех мужчин, которые пытались украсть нефтепродукты крупной компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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