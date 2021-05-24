В Нефтеюганском районе четырех человек поймали за попыткой украсть нефть компании НГДУ «Сургутнефть» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Силовики в Нефтеюганском районе ХМАО задержали с поличным четырех мужчин, которые пытались украсть нефтепродукты крупной компании. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В Нефтеюганском районе во время попытки совершения кражи нефтепродуктов были задержаны четверо участников группы. С помощью врезки они перекачивали углеводородное сырье и перевозили похищенное на фермерское хозяйство, расположенное в городском поселении Пойковском», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал URA.RU, что злоумышленники подключились к нефтепроводу НГДУ «Сургутнефть» (актив ПАО «Сургутнефтегаз»). За кражу в составе организованной группы задержанным грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. Ущерб, который задержанные нанесли компании, составил порядка 800 тысяч рублей. В адрес компании URA.RU отправлен письменный запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО преступники пытались похитить нефть на месторождении в Советском районе. Тогда полицейские также задержали группу злоумышленников.