Экс-мэр Екатеринбурга Высокинский получил новую должность

Александр Высокинский назначен председателем Союза развития туризма Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, бывший мэр Екатеринбурга стал главой Совета развития туризма. Информация об этом содержится в распоряжении правительства Свердловской области.

«Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя губернатора Свердловской области А. Г. Высокинского», — сказано в распоряжении, опубликованном 26 мая на официальном интернет-портале правовой информации области. Ранее Совет развития туризма возглавлял нынешний глава Екатеринбурга и бывший вице-губернатор Алексей Орлов.

Ранее URA.RU рассказало о том, что Екатеринбург стал одним из самых популярных направлений для авиапутешествий по России. Спрос на билеты в Екатеринбург, Калининград и Симферополь вырос больше чем на 60%.