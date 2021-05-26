26 мая 2021

Экс-мэр Екатеринбурга Высокинский получил новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Александром Высокинским. Екатеринбург, высокинский александр
Александр Высокинский назначен председателем Союза развития туризма Фото:

Первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, бывший мэр Екатеринбурга стал главой Совета развития туризма. Информация об этом содержится в распоряжении правительства Свердловской области.

«Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя губернатора Свердловской области А. Г. Высокинского», — сказано в распоряжении, опубликованном 26 мая на официальном интернет-портале правовой информации области. Ранее Совет развития туризма возглавлял нынешний глава Екатеринбурга и бывший вице-губернатор Алексей Орлов.

Ранее URA.RU рассказало о том, что Екатеринбург стал одним из самых популярных направлений для авиапутешествий по России. Спрос на билеты в Екатеринбург, Калининград и Симферополь вырос больше чем на 60%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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