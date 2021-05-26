Тюменский губернатор раскрыл, в какую сумму обошелся коронакризис

Губернатор Александр Моор выступил с докладом перед областными депутатами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из бюджета Тюменской области на поддержку экономики и граждан в период коронавируса было потрачено 32,6 млрд рублей. Об этом в рамках своего доклада о работе правительства в 2020 году рассказал губернатор региона Александр Моор.

«Для нивелирования негативного влияния коронавирусных ограничений, в дополнение к федеральным мерам поддержки бизнеса в апреле 2020 года был принят региональный план первоочередных мер. Он обошелся бюджету в 17,6 млрд рублей. Объем финансирования мер соцподдержки населения составил 15 млрд рублей», — рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он выступил с докладом о работе правительства на очередном заседании областной думы, трансляция которого велась на сайте парламента.

В частности, налоговые льготы обошлись бюджету области в 10 млрд рублей, субсидии на поддержку агропромышленного комплекса, промышленности и малого бизнеса — в 7,2 млрд рублей. Еще 400 млн рублей потратили на госгарантии.

Что до помощи гражданам, то одной из мер, названных губернатором, стала поддержка граждан из группы риска. Тюменцам в возрасте 65 лет и старше и тем, у кого есть хронические заболевания, трижды выплачивали адресную помощь в размере 2000 рублей.