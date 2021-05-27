Набиуллина заявила об отмене коронавирусных льгот

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, набиуллина эльвира
По словам Эльвиры Набиуллиной, дальнейшие антикризисные меры угрожают кредитным коллапсом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Антикризисные меры, которые были введены в России из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, нужно постепенно сворачивать, чтобы избежать рисков пузырей на рынке кредитования. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Антикризисные меры свою задачи выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке», — сказала Набиуллина во время заседания в Госдуме, трансляция которого велась на сайте палаты. По словам главы ЦБ, большая часть заемщиков вернулась к графику платежей после кредитных каникул. Регулятор планирует расширить систему страхования вкладов на средний бизнес и компании из соцсферы.

По итогам апреля в валютном секторе банков России возникала рекордная «дыра» в 15 миллиардов долларов. В ЦБ объяснили, что обязательства банков превышают их капиталы, пишет телеканал 360.

Ранее в конце марта в ЦБ предложили продлить реструктуризацию кредитов в России. Предлагалось продлить меру до 1 июля 2021 года, потому что программа оказалась эффективным антикризисным инструментом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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