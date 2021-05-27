Тюменские власти раскрыли, почему не сданы больницы в ХМАО

Больницу в Нижневартовске не могут построить более 10 лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Из-за локдауна, введенного во время пандемии коронавируса, не удалось вовремя поставить оборудование для больниц в ХМАО, строящихся по программе «Сотрудничество». Об этом 27 мая заявил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, выступая на заседании регионального парламента. Речь, в частности, идет о больнице на 1100 мест в Нижневартовске, которую не могут построить более 10 лет.

«В рамках строительства приобретается дорогое импортное оборудование. Из-за локдауна с его приобретением возникли трудности. Кроме того, в 2020 году подрядчики столкнулись с дефицитом трудовых ресурсов из-за карантина», — сообщил Таранов, отвечая на вопрос депутатов о низком освоении бюджета «Сотрудничества» (67% от плана) и срыве сроков строительства больниц. Трансляция заседания велась на сайте облдумы.

Ранее агентство писало, что ход возведение нижневартовской больницы проверит Счетная палата Тюменской области. Медучреждение должно была быть достроено в июле 2021 года, однако ее строительство вновь затянулось. По словам инсайдера агентства, долгострой может стоить карьеры вице-губернатору ХМАО Вадиму Шувалову, который рискует не получить достаточной поддержки от жителей Нижневартовска на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.