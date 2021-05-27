Мишустин вводит в России новый штраф

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин анонсировал новый штраф за сбор персональных данных Фото:

За незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг будет введен штраф. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно. Теперь за подобные нарушения прав потребителя вводится штраф», — пояснил премьер-министр на заседании правительства РФ. Он отметил, что сбор данных при покупке авиа- и железнодорожных билетов обоснован.

Недавно Госдума в десять раз увеличила штраф за разглашение персональных данных россиян. Для граждан он будет составлять 10 тысяч рублей, а для должностных лиц — 50 тысяч рублей, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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