ФСБ помешала сторонникам ИГИЛ совершить два теракта в России

Задержанные планировали устроить теракт с помощью самодельных средств Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ставрополье ФСБ задержало двух человек за подготовку террористического акта. Один готовил самодельное зажигательное устройство, а у второго изъяли взрывчатые вещества.

«ФСБ РФ в апреле на территории Ставропольскою края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками запрещенной на территории РФ террористической организации (МТО) «Исламское государство», — сообщает пресс-служба ФСБ России на своем официальном сайте. СК РФ возбудил уголовное дело о подготовке террористического акта и участии в террористической организации.

Один из задержанных, житель Ставрополья, присягнул на верность одному из лидеров ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и планировал совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона. У него в гараже обнаружили средства для создания самодельного поджигательного устройства. Второй задержанный прибыл в Ставрополье из Средней Азии. ФСБ изъяли из его квартиры взрывчатые вещества и поражающие элементы, из которых он планировал изготовить взрывное устройство.

Ранее ФСБ задержала в Норильске исламиста, который планировал устроить теракт во время Дня победы. Взрыв должен был прогреметь в парадной колонне военных, сообщает «Национальная служба новостей».