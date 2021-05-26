26 мая 2021

Тюменцы инициируют референдум против строительства завода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикет противников добычи урана в Курганской области. Курган, референдум, плакат
Проведение гражданского референдума может стать историческим событием для Тюмени Фото:

Инициативная группа жителей Тюмени хочет провести референдум, и запретить строительство в черте города завода ферросплавов. Об этом URA.RU рассказал активист Владимир Осейчук. Тюменцы беспокоятся о своем здоровье и не хотят, чтобы в районе Антипино появилось новое вредное предприятие.

«Наша цель — провести референдум, на котором тюменцы смогут высказаться за или против строительства завода ферросплавов в черте Тюмени. Это предприятие первого класса опасности. Мы не хотим, чтобы в Антипино появилось очередное вредное производство. Ситуация там и так удручающая, это настоящая экологическая ловушка», — заявил URA.RU член инициативной группы Владимир Осейчук.

Активисты подали ходатайство в избирательную комиссию. Свой вердикт она направит в городскую думу, а депутаты примут решение — зарегистрировать инициативную группу или нет. При положительном исходе тюменцам нужно будет собрать порядка 26 000 подписей. Если процедура будет соблюдена, референдум состоится. «Это будет исторический прецедент, такого в Тюмени еще не было. Шансы на победу я оцениваю высоко. Вокруг проблемы сплотилось очень много людей. Тюменцы проявляют свою гражданскую активность, и, судя по документам, закон на нашей стороне», — отметил собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием к исполнительному директору ООО «Тюменский завод ферросплавов» Владимиру Завражнову. Оперативно ответить на вопросы агентства он не смог, ему направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало, что тюменцы выступили против строительства завода ферросплавов. По мнению людей, в экспертизе проекта занижены показатели вредных выбросов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...