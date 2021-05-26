Тюменцы инициируют референдум против строительства завода

Проведение гражданского референдума может стать историческим событием для Тюмени Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Инициативная группа жителей Тюмени хочет провести референдум, и запретить строительство в черте города завода ферросплавов. Об этом URA.RU рассказал активист Владимир Осейчук. Тюменцы беспокоятся о своем здоровье и не хотят, чтобы в районе Антипино появилось новое вредное предприятие.

«Наша цель — провести референдум, на котором тюменцы смогут высказаться за или против строительства завода ферросплавов в черте Тюмени. Это предприятие первого класса опасности. Мы не хотим, чтобы в Антипино появилось очередное вредное производство. Ситуация там и так удручающая, это настоящая экологическая ловушка», — заявил URA.RU член инициативной группы Владимир Осейчук.

Активисты подали ходатайство в избирательную комиссию. Свой вердикт она направит в городскую думу, а депутаты примут решение — зарегистрировать инициативную группу или нет. При положительном исходе тюменцам нужно будет собрать порядка 26 000 подписей. Если процедура будет соблюдена, референдум состоится. «Это будет исторический прецедент, такого в Тюмени еще не было. Шансы на победу я оцениваю высоко. Вокруг проблемы сплотилось очень много людей. Тюменцы проявляют свою гражданскую активность, и, судя по документам, закон на нашей стороне», — отметил собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием к исполнительному директору ООО «Тюменский завод ферросплавов» Владимиру Завражнову. Оперативно ответить на вопросы агентства он не смог, ему направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало, что тюменцы выступили против строительства завода ферросплавов. По мнению людей, в экспертизе проекта занижены показатели вредных выбросов.