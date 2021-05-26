Олега Молчанова признали виновным, но не отправили в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд признал бывшего руководителя управления Росреестра по Курганской области Олега Молчанова виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должности на госслужбе, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд с учетом признания вины и полного возмещения ущерба назначил осужденному наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительный и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Суд установил, что Молчанов с июня 2013 года по январь 2020 года незаконно требовал от подчиненных возвращать деньги, полученные в качестве премий. «Осужденный организовал премирование определенного круга подчиненных ему сотрудников, которые в последующем обналичивали фиксированные суммы и передавали руководству», — сообщили URA.RU в следственном управлении СК России по Курганской области. Полученными деньгами он распоряжался по своему усмотрению. Ущерб от его действий оценили в 621 500 руб.

Молчанов полностью признал вину и возместил ущерб, сообщало ранее URA.RU. В соответствии с ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) чиновника могли лишить свободы на срок до 2,5 лет.