Здания детсадов в Салехарде полностью изношены и будут снесены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Здания сразу двух детских садов в Салехарде (ЯНАО) будут демонтированы, так как достигли 100-процентного износа. Как сообщили URA.RU в администрации ямальской столицы, решение о необходимости сноса было принято еще в начале мая. Однако на данный момент детсады продолжают принимать воспитанников.

По информации городского управления образования, закроются два корпуса садика «Золотая рыбка» (Маяковского, 11 и на Гагарина, 7а), и один корпус детсада «Брусничка» (Чкалова, 22). «Решение о необходимости сноса было принято по результатам обследования, проведенного специалистами МКУ „Финансовая дирекция городского хозяйства“ города Салехарда 5 мая 2021 года», — рассказали в мэрии ямальской столицы.

На данный момент указанные детские сады продолжают работать. «Старые деревянные корпуса будут закрыты, и больше в них дети заниматься не будут. В ближайшие месяцы эти корпуса будут демонтированы», — заявила руководитель городского управления образования Оксана Казыева на пресс-конференции в Салехарде.

Детей из аварийных детсадов планируют перевести в другие учреждения, как в новые, так и в уже работающие. «Введенные в эксплуатацию в начале текущего года детские сады вместе с имеющими дошкольными образовательными учреждениями полностью закрывают потребность в местах, — пояснили в мэрии на запрос агентства. — На данных территориях генпланом предусмотрена жилая застройка».

Ранее сообщалось, что жители Салехарда жалуются на работу детских садов, открывшихся недавно в ямальской столице. Об инцидентах сообщали, в частности, родители воспитанников ДОУ «Олененок», который открывал лично губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.