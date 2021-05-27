Захарова ответила президенту Польши, назвавшему РФ «ненормальной»

Мария Захарова вспомнила об участии Польши в войне в Ираке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту Польши Анджею Дуде, назвавшему Россию «ненормальной страной». Захарова припомнила Польше ее политику во время войны в Ираке в начале XXI века.

«Вот пример „нормальности“ по-польски. Ирак после начала войны был разделен на четыре военные зоны. Одна была передана под командование польского контингента. Численность польских войск с 2003 до 2005 года составляла около 1700 военнослужащих, в дальнейшем была увеличена до 2400. В Ираке польские солдаты несколько лет убивали не только иракцев, но и товарищей по оружию», — написала Захарова в Facebook, вспомнив, как в 2004 году европейские солдаты погибли в Ираке при перевозке польскими военными взрывчатки.

Польские войска находились на территории Ирака до 2008 года, отметила Захарова. «Сколько убито мирных иракцев не посчитали до сих пор», — написала Захарова. По ее словам, правозащитные организации не исключают, что число жертв войны может исчисляться сотнями тысяч. «А сколько из них убили польские солдаты из „нормальной“ страны?», — заключила Захарова.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия — «ненормальная» страна. Политик назвал РФ странной-агрессором и отметил, что ее поведение является недопустимым. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с Дудой и считают Россию дружелюбной страной.