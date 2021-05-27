Власти тайского города Паттайя планируют отменить 14-дневный карантин для туристов, поставивших вакцину от коронавируса. Ограничение может быть снято с 1 октября. Об этом сообщил мэр Паттайи Сонтайя Кунпломна на пресс-конференции.
«Иностранные туристы, получившие две дозы вакцины, смогут въезжать в Паттайю без необходимости проходить 14-дневный карантин», — цитирует «Интерфакс» Кунпломну. Он отметил, что туристы должны будут оставаться на курортах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней, прежде чем отправляться в другие места.
Власти Таиланда намерены к сентябрю провести вакцинацию 70% населения страны. Сообщается, что в последнее время в самой Паттайе наблюдается снижение числа случаев заболевания коронавирусом — теперь их число составляет около 15-20 ежедневно. Из чего следует, что вакцинация является ключом к возобновлению работы города. Кроме того, на тайском острове Пхукет с 1 июля планируют отменить 14-дневный карантин для туристов, поставивших вакцину от коронавируса
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