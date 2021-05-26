26 мая 2021

Тюменцы собираются устроить охоту на мотоциклистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мото-шоу. Екатеринбург, экстрим, мотоцикл, мотошоу
Тюменцы жалуются на ночной шум из-за мотоциклистов Фото:

Жители центральной части Тюмени собираются организовать негласные дружины для проведения профилактических бесед с владельцами мотоциклов и автомобилей с переоборудовнной выхлопной системой. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Люди устали от того, что по ночам центральные улицы Тюмени превращаются в гоночные трассы. По крайней мере, шум стоит именно такой. Полиция конечно в этом отношении работает, но силовикам не хватает оперативности. А тут уже дружинники будут конкретно сидеть и дежурить. И, в случае чего, быстро реагировать на очередных ночных гонщиков и разговаривать с ними», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном управлении ГИБДД URA.RU сообщили, что в Тюмени постоянно проводятся профилактические рейды направленные, в том числе, на выявление шумных уличных гонщиков. «Рейды проходят на самых популярных среди тюменской молодежи городских площадках. Это тот же „Технопарк“, набережная. Там сотрудники осматривают транспорт, беседуют с его владельцами. В том числе, и о том, что шуметь по ночам на дорогах нельзя», — пояснили агентству.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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