Талантливые россияне не могут вернуться на родину, так как здесь нет условий для их проживания. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
«Мы настаивали на принятии закона о возвращении талантливых людей. Из 100 выдающихся специалистов у Билла Гейтса, которые сделали его самым богатым человеком планеты, — 50 русские. При этом большинство из них хотят вернуться в Россию. Но где они будут жить и работать? В какую школу пойдут их дети? Нужно создать им достойные условия для жизни в своей стране», — написал политик в своем Telegram-канале (орфография и пунктуация сохранены)
Он подчеркнул, что правительство РФ не поддержало инициативу КПРФ о новой научной политике. По словам Зюганова, крупнейшие институты отдали в руки чиновников, а не ученых.
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