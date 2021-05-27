27 мая 2021

Зюганов обвинил власти РФ в «утечке мозгов». «Половина специалистов Билла Гейтса — русские»

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
В России нет условий для возвращения талантливых специалистов Фото:

Талантливые россияне не могут вернуться на родину, так как здесь нет условий для их проживания. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы настаивали на принятии закона о возвращении талантливых людей. Из 100 выдающихся специалистов у Билла Гейтса, которые сделали его самым богатым человеком планеты, — 50 русские. При этом большинство из них хотят вернуться в Россию. Но где они будут жить и работать? В какую школу пойдут их дети? Нужно создать им достойные условия для жизни в своей стране», — написал политик в своем Telegram-канале (орфография и пунктуация сохранены)

Он подчеркнул, что правительство РФ не поддержало инициативу КПРФ о новой научной политике. По словам Зюганова, крупнейшие институты отдали в руки чиновников, а не ученых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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