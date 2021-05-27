27 мая 2021

В России откроется европейская сеть дешевых магазинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, торговый центр, продукты, покупатели, торговая сеть, магазин
В Москве и Подмосковье появятся новые дискаунтеры Фото:

Голландская ритейл-сеть Spar планирует открыть в России новую сеть дискаунтеров под названием «Smart». Об этом журналистам сообщили источники на рынке коммерческой недвижимости.

«Развивающая по франшизе супермаркеты голландской сети Spar „Спар Миддл Волга“ планирует открыть собственную сеть дискаунтеров под брендом Smart», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Первые два пилотных магазина планируется открыть в Москве и Московской области.

Под брендом Smart компания SPAR Russia B.V. продает около 250 видов товаров, включая продукты, товары для дома и так далее. Аналитики полагают, что инвестиции в два магазина составят порядка 50 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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