В России откроется европейская сеть дешевых магазинов

Голландская ритейл-сеть Spar планирует открыть в России новую сеть дискаунтеров под названием «Smart». Об этом журналистам сообщили источники на рынке коммерческой недвижимости.
«Развивающая по франшизе супермаркеты голландской сети Spar „Спар Миддл Волга“ планирует открыть собственную сеть дискаунтеров под брендом Smart», — пишет «
Под брендом Smart компания SPAR Russia B.V. продает около 250 видов товаров, включая продукты, товары для дома и так далее. Аналитики полагают, что инвестиции в два магазина составят порядка 50 млн рублей.
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