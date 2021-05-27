27 мая 2021

СМИ напомнили о массовых выплатах пенсионных накоплений в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, мелочь, монеты, доходы, финансы, пенсия, банкноты, деньги, рубли, накопления, сбережения, средства
В 2022 году начнутся массовые выплаты пенсионных накоплений россиянам Фото:

Находящиеся в ПФР пенсионные накопления россиян превысили два триллиона рублей. При этом массовые выплаты начнутся уже в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные государственной УК ВЭБ.РФ и фонда.

«Объем пенсионных накоплений, сконцентрированных в ПФР, достиг 2,003 трлн рублей, на 0,3% больше, чем на конец 2020 года», — передает «Коммерсант».

При этом массовые выплаты денег россиянам начнутся через год, в 2022 году. Именно тогда на пенсию начнут выходить женщины 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели отчисляли в накопительную часть по 6%. В 2027 году основания по накопительной компоненте обязательного страхования наступят у мужчин. Руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис считает, что активы ПФР вскоре снизятся. К этому приведет падение процентных ставок и увеличение выплат.

Ранее сообщалось, что ПФР начал отправлять россиянам сообщения с напоминаниями о наличии невыплаченных средств пенсионных накоплений. Для получения денег необходимо направить в фонд соответствующее заявление. Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин напомнил, что до 2014 года часть пенсионных отчислений шла на формирование страховой пенсии, которую все получают, а 6% — на формирование накопительной.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...