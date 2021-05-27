СМИ напомнили о массовых выплатах пенсионных накоплений в РФ

Находящиеся в ПФР пенсионные накопления россиян превысили два триллиона рублей. При этом массовые выплаты начнутся уже в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные государственной УК ВЭБ.РФ и фонда.
«Объем пенсионных накоплений, сконцентрированных в ПФР, достиг 2,003 трлн рублей, на 0,3% больше, чем на конец 2020 года», — передает «
При этом массовые выплаты денег россиянам начнутся через год, в 2022 году. Именно тогда на пенсию начнут выходить женщины 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели отчисляли в накопительную часть по 6%. В 2027 году основания по накопительной компоненте обязательного страхования наступят у мужчин. Руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис считает, что активы ПФР вскоре снизятся. К этому приведет падение процентных ставок и увеличение выплат.
Ранее сообщалось, что ПФР начал отправлять россиянам сообщения с напоминаниями о наличии невыплаченных средств пенсионных накоплений. Для получения денег необходимо направить в фонд соответствующее заявление. Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин напомнил, что до 2014 года часть пенсионных отчислений шла на формирование страховой пенсии, которую все получают, а 6% — на формирование накопительной.
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