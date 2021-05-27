Семья Высоцкого передала уникальные документы в музей

Музей Высоцкого в Екатеринбурге знаменит на всю страну Фото: Анна Майорова © URA.RU

Семья первой жены Владимира Высоцкого — тагильской актрисы Изы Высоцкой — передала музею в Екатеринбург уникальные фотографии и документы. Они будут впервые представлены на экспозиции в день смерти поэта, 25 июля. Об этом URA.RU рассказал создатель музея Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский.

«Я встретился с сыном Изы Константиновны, и он передал мне свидетельство о браке его мамы с Высоцким, решение суда о разводе и много фотографий, которые вообще никогда не публиковались, — сообщил бизнесмен. — Что интересно, это единственное сохранившееся свидетельство о браке Высоцкого: у второй жены Люси Абрамовой и третьей — Марины Влади — они были утеряны».

Иза Высоцкая (в девичестве Мешкова) вышла замуж за будущего барда в 1960 году, а развелась в 1965-м. Почти полвека актриса прослужила в драматическом театре Нижнего Тагила. Скончалась Иза Высоцкая в 2018 году.