27 мая 2021

Семья Высоцкого передала уникальные документы в музей

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Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади. Екатеринбург, бц антей, музей высоцкого, памятник высоцкому и влади
Музей Высоцкого в Екатеринбурге знаменит на всю страну Фото:

Семья первой жены Владимира Высоцкого — тагильской актрисы Изы Высоцкой — передала музею в Екатеринбург уникальные фотографии и документы. Они будут впервые представлены на экспозиции в день смерти поэта, 25 июля. Об этом URA.RU рассказал создатель музея Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский.

«Я встретился с сыном Изы Константиновны, и он передал мне свидетельство о браке его мамы с Высоцким, решение суда о разводе и много фотографий, которые вообще никогда не публиковались, — сообщил бизнесмен. — Что интересно, это единственное сохранившееся свидетельство о браке Высоцкого: у второй жены Люси Абрамовой и третьей — Марины Влади — они были утеряны».

Иза Высоцкая (в девичестве Мешкова) вышла замуж за будущего барда в 1960 году, а развелась в 1965-м. Почти полвека актриса прослужила в драматическом театре Нижнего Тагила. Скончалась Иза Высоцкая в 2018 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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