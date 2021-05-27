Свердловские власти продают главный молочный завод региона

На выработку молзавода приходится более 25% всей молочной продукции Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ирбитский молочный завод был включен в план приватизации госимущества Свердловской области на 2021 год. Документ опубликован на сайте правовой информации.

«В 2021 году планируется продажа относящихся к государственной казне Свердловской области акций следующих акционерных обществ: 100% акций ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», 100% акций ОАО «Птицефабрика «Свердловская», 100% акций АО «Ирбитский молочный завод», — говорится в документе.

Изначально в программе управления госсобственностью, подписанном в конце 2020 года, говорилось, что в 2021, 2022 и 2023 годах продавать государственные предприятия не планируется. Изменения были внесены поправками от 27 мая 2021 года.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе МУГИСО не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU.

Ирбитский молочный завод является одним из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной промышленности. На выработку молзавода приходится более 25% всей молочной продукции Свердловской области. Завод выпускает творожные, кисломолочные и сухие молочные продукты, сметану, масло, сыр, сгущенные консервы, мороженое. Предприятие является стабильно прибыльным активом областного правительства. В 2020 году прибыль завода составила 288,1 млн рублей.