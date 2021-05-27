Из аэропорта Челябинска открываются рейсы на курорты Египта

В пляжные отели Хургады и Шарм-эш-Шейха челябинцев развезут из аэропорта Каира автобусами Фото: Алена Полозова © URA.RU

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Из международного аэропорта Челябинска возобновляются прямые рейсы в Египет. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, первый самолет в Каир отправится 29 мая.

Чартерные рейсы планируется осуществлять раз в неделю, по субботам, на лайнерах Boeing-757 компании Royal Flight. Перевозчик выполняет полеты для клиентов туристических компаний Coral Travel и «Pegas Туристик», где уже продают туры с прямым вылетом из Челябинска.

Время полета составит порядка шести часов. Еще пять-семь часов отдыхающим придется добираться из аэропорта Каира на автобусах до отелей Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского аэропорта, возобновить перелеты в иностранные государства из столица Южного Урала федеральный оперштаб разрешил в 25 мая. Согласованы рейсы в Бишкек и Ереван и, предварительно, в Алматы и Баку. С 18 июня лоукостер «Победа» будет возить жителей Челябинской области на Кипр. Ожидаются также полеты из Челябинска в Тунис, Арабские Эмираты и в Таджикистан.

Теперь из Челябинска можно улететь не только на курорты Краснодарского края Скрин: онлайн-табло аэропорта Челябинска