Белорусский депутат заявил о начале подготовки к уходу Лукашенко

Будущий президент Белоруссии не сможет резко поменять политический курс, подчеркнул Олег Гайдукевич Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Всебелорусское народное собрание (ВНС) может получить право объявления импичмента президенту страны, чтобы пришедший после Александра Лукашенко новый глава государства, не смог резко сменить политический курс страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики Белоруссии, участник кампании к президентским выборам в Белоруссии 2020 года Олег Гайдукевич.

«Почему был такой накат на президентскую кампанию 2020 года в Белоруссии? По нынешней Конституции, если бы президент выборы проиграл, если бы удалось сместить президента с должности в 2020 году, то, естественно, любой, кто занял бы этот пост, мог полностью перевернуть страну с ног на голову. Выйти из союза с Россией, выйти из ОДКБ. Конституция позволяет. А сейчас мы сделаем такую модернизацию, закрепим основы государства», — рассказал URA.RU Гайдукевич.

«Надо готовиться к тому, что рано или поздно будет смена главы государства. Через пять, десять лет, неважно когда, но это будет. А для этого надо сделать систему более устойчивой. Соответственно, речь об этом давно шла, чтобы Конституцию изменить. Что это значит? Это значит, что надо более сильным сделать парламент. Более сильным сделать совет министров, при этом президентская власть остается тоже сильной. Но ВНС будет органом, который не позволит, как бы не закончились выборы, какие бы катаклизмы в стране не происходили, чтобы мы никогда не строили Беларусь сначала, чтобы ничего не было разрушено», — объяснил политик.

Ранее стало известно, что ВНС могут дать право объявлять импичмент президенту страны за госизмену или тяжкое преступление. Об этом рассказал председатель Конституционной комиссии республики, глава Конституционного суда Петр Миклашевич.