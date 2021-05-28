Белорусским властям разрешат устроить импичмент Лукашенко

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Разное. Москва, беларусь, флаг, флаг белоруссии, Белоруссия
Президента предлагают сместить за госизмену Фото:

Всебелорусское народное собрание (ВНС) могут наделить правом объявлять импичмент президенту страны за госизмену или тяжкое преступление. Об этом рассказал председатель Конституционной комиссии республики, глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

«Предлагается перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, то есть возможному смещению с должности президента Республики Беларусь. Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления», — цитирует ТАСС Миклашевича.

Новость дополняется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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