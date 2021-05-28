Белорусским властям разрешат устроить импичмент Лукашенко

Президента предлагают сместить за госизмену Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Всебелорусское народное собрание (ВНС) могут наделить правом объявлять импичмент президенту страны за госизмену или тяжкое преступление. Об этом рассказал председатель Конституционной комиссии республики, глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

«Предлагается перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, то есть возможному смещению с должности президента Республики Беларусь. Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления», — цитирует ТАСС Миклашевича.

Новость дополняется.