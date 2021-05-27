Хотя губернатор Вадим Шумков не состоит в ЕР, он иногда появляется на мероприятиях партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму и гордуму Кургана и призвал земляков сделать то же. Об этом он написал 28 мая в своем instagram-аккаунте.

«Проголосовал за участников выборов от „Единой России“ в Госдуму. <…> предлагаю всем поучаствовать и определить людей, фамилии которых осенью появятся в бюллетенях», — написал Шумков. По его словам, голосование проходит «просто и быстро».

Шумков отметил, что ЕР проводит открытый отбор кандидатов и советуется с гражданами. «Отсюда — реальная конкуренция между сильнейшими», — добавил губернатор.

Предварительное голосование ЕР проходит с 24 по 30 мая. По словам представителей реготделения партии, по данным на 28 мая, в предварительном голосовании собирались участвовать почти 82 тысячи жителей Курганской области. Шумков является беспартийным, но иногда появляется на мероприятиях местной «Единой России».

Губернатор поддержал идею предварительного голосования партии в сторис Фото: instagram-аккаунт Вадима Шумкова