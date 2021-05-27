Экс-прокурор Пермского края нашел работу в структуре Решетникова

Андрей Юмшанов может войти в руководство структуры Минэкономразвития Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов нашел работу в одной из структур Минэкономразвития РФ. Речь идет об АО «Корпорация развития Северного Кавказа», где Юмшанов может занять должность заместителя директора.

«Андрей Юмшанов может занять должность замдиректора АО „Корпорация развития Северного Кавказа“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. На сайте корпорации указано, что ее единственным акционером является Минэкономразвития РФ. В самом министерстве, которое возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, не смогли оперативно прокомментировать информацию о возможном назначении Юмшанова.

Юмшанов оставил должность прокурора края в октябре 2020-го в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Директором АО «Корпорация развития Северного Кавказа» является Николай Харин. В его подчинении сейчас четыре заместителя. Основными приоритетами организации являются содействие в реализации госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского ФО», привлечение в регион инвестиций, содействие в улучшении инвестклимата в субъектах округа.