В правительстве приняли решение о четырехдневной рабочей неделе

Предпосылок для четырехдневной рабочей недели пока нет, заявил министр труда Антон Котяков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пока в России нет четких предпосылок для перехода на четырехдневную рабочую неделею, заявили в Министерстве труда. В ведомство еще не поступало обоснованной инициативы по переходу на четырехдневку.

«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому — четких, ярко выраженных — не видим», — цитирует РИА «Новости» министра труда РФ Антона Котякова. Ранее он рассказывал, что министерство рассматривает любые инициативы, которые поступают в ведомство. Министр отметил, что готовность рассмотреть инициативу не означает, что в Минтруде с этим предложением «потенциально согласны».

С инициативой провести эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю выступил председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, к этому движутся самые развитые страны мира и Россия не может не замечать эту тенденцию, сообщает «Национальная служба новостей». Инициативу поддержали в соцкомитете Совета Федерации — там предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми.