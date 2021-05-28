В правительстве приняли решение о четырехдневной рабочей неделе

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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., котяков антон
Предпосылок для четырехдневной рабочей недели пока нет, заявил министр труда Антон Котяков Фото:

Пока в России нет четких предпосылок для перехода на четырехдневную рабочую неделею, заявили в Министерстве труда. В ведомство еще не поступало обоснованной инициативы по переходу на четырехдневку.

«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому — четких, ярко выраженных — не видим», — цитирует РИА «Новости» министра труда РФ Антона Котякова. Ранее он рассказывал, что министерство рассматривает любые инициативы, которые поступают в ведомство. Министр отметил, что готовность рассмотреть инициативу не означает, что в Минтруде с этим предложением «потенциально согласны».

С инициативой провести эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю выступил председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, к этому движутся самые развитые страны мира и Россия не может не замечать эту тенденцию, сообщает «Национальная служба новостей». Инициативу поддержали в соцкомитете Совета Федерации — там предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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