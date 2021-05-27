Минобороны выиграло суд у челябинского правительства

Предмет тяжбы — 36 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минобороны РФ выиграло судебный спор суд с правительством Челябинской области на сумму порядка 36 миллионов рублей, следует из базы судебных дел. В качестве истца выступало ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление», дочернее предприятие Минобороны. Теперь закрытое дело будет реанимировано и рассмотрено вновь.

«Отменить определение. Направить дело на рассмотрение суда первой инстанции», — говорится в определении 18-го Апелляционного арбитражного суда.

В 2019 году суд отказал в удовлетворении иска. «Документы истца не соответствовали требованиям порядка предоставления субсидий», — заявили URA.RU в министерстве тарифного регулирования и энергетики региона. В 2021 году, исходя из тех же оснований, Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу.

Однако Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны оспорило это решение. В итоге апелляционная инстанция встала на сторону военных. На звонок URA.RU в пресс-службе ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ не ответили. «Произошла техническая накладка. В решении суда был неправильно указан ответчик. Это дало основания вернуть дело в первую инстанцию. Наша позиция не изменилась», — сообщили URA.RU в минтарифов региона.

Тяжба между структурой военного ведомства, отвечающей за коммунальное обеспечение объектов Минобороны, и министерством тарифного регулирования Челябинской области длится уже несколько лет. Предмет спора — разница тарифов на отопление и горячую воду для жителей военных городков региона и ставок челябинского министерства тарифного регулирования. По расчетам военных коммунальщиков, из-за нее они понесли убытки в сумме 35 миллионов 874 тысяч 562 рублей.