Минобороны проиграло суд челябинскому правительству на 36 млн

Юристы Минобороны РФ снова не смогли доказать межтарифную разницу на обеспечение теплом и горячей водой жителей военных городков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минобороны РФ проиграл суд с правительством Челябинской области на сумму порядка 36 миллионов рублей. В качестве истца выступало ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление», дочернее предприятие Минобороны.

«Производство по делу прекратить из-за тождественности исков», — говорится в документах суда. Суд установил, что ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России ранее обращалось с иском о взыскании 35 миллионов 874 тысяч 562 рублей убытков, вызванных межтарифной разницей. В рамках предыдущих судебных заседаний речь шла о разнице тарифов на отопление и горячую воду для жителей военных городков региона и ставок челябинского министерства тарифного регулирования.

В 2019 году суд отказал в удовлетворении исковых требований истца, апелляции в судах вышестоящих инстанций оставили постановление без изменений. «Документы истца не соответствовали требованиям порядка предоставления субсидий», — заявили URA.RU в министерстве тарифного регулирования и энергетики региона.

«По данным основаниям суд уже отказывал в удовлетворении иска Минобороны, а новых оснований в повторном иске суд не обнаружил», — пояснила URA.RU глава Минтарифа региона Татьяна Кучиц, комментируя решение суда. На звонок URA.RU в пресс-службе ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ не ответили.