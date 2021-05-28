На журналистку омского телеканала в прямом эфире напала пенсионерка. Пожилая женщина нецензурно обругала девушку и попыталась прогнать ее сумкой.
Сюжет о медицинском центре в Саргатском районе Омской области, который транслировался в прямом эфире, был прерван буйной пенсионеркой. На опубликованных кадрах видно, как пожилая женщина матом пытается прогнать журналисту Анну Кокорину. Корреспондент сказала ей, что съемочная группа уже уходит, но пенсионерка попыталась ударить ее сумкой.
«Аня, спасибо тебе большое! Мы видим, что у тебя там возникла нештатная ситуация. Желаем удачи», — прокомментировал эту ситуацию ведущий телепрограммы.
Журналистка сообщила, что заметила гуляющую рядом бабушку, когда они готовились к съемке. Сначала пенсионерка просто наблюдала, а затем начала что-то бормотать и потом ворвалась в эфир, сообщает телеканал 360. После отъезда съемочной группы пенсионера стала стучать по капотам припаркованных автомобилей.
Омская пенсионерка напала на журналистку в прямом эфире. Видимо, ей не понравился сюжет о городских больницах. Бабушка обматерила девушку и попыталась прогнать сумкой.— Лента.ру (@lentaruofficial) May 28, 2021
Просто устала ругаться на телевизор из дома pic.twitter.com/FOJaWzbMZN
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