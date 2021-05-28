В соцсетях высмеяли конкурс на звание худшего школьного туалета. «В моей школе удобства на улице»

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Клипарт. Магнитогорск, туалет, унитаз, кабинки
Туалеты, которые участвуют в конкурсе Domestos, выглядят в разы хуже, чем на этом фото Фото:

Британский бренд бытовой химии Domestos запустил конкурс на звание самого худшего туалета в России. Победители получат годовой запас чистящих средств. Также компания за свой счет отремонтирует уборную. Конкурс на худший школьный туалет буквально взорвал соцсети. Некоторые пользователи смеются и делают мемы, другие считают это позором. URA.RU собрало самую яркую реакцию россиян на конкурс Domestos.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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