Туалеты, которые участвуют в конкурсе Domestos, выглядят в разы хуже, чем на этом фото
Британский бренд бытовой химии Domestos запустил конкурс на звание самого худшего туалета в России. Победители получат годовой запас чистящих средств. Также компания за свой счет отремонтирует уборную. Конкурс на худший школьный туалет буквально взорвал соцсети. Некоторые пользователи смеются и делают мемы, другие считают это позором. URA.RU собрало самую яркую реакцию россиян на конкурс Domestos.
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