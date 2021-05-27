В ХМАО из-за пандемии отменили фестиваль, на который ездила элита

Фестиваль «Самотлорские ночи» отменили в связи с пандемией коронавируса Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) из-за пандемии коронавируса отменили празднование фестиваля «Самотлорские ночи». Власти решили не проводить его даже в онлайн-формате, как было в прошлом году. Об этом URA.RU рассказала заместитель главы Нижневартовска Ирина Воликовская.

«По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в Нижневартовске идет рост заболевших коронавирусом. В случае проведения такого массового мероприятия возникают риски всплеска заболеваемости. Также „Самотлорские ночи“ невозможно провести онлайн. В связи с этим было приятно решение о переносе фестиваля на следующий год», — сказала Воликовская.

На данный момент решается вопрос о проведении в ХМАО федерального Сабантуя. Он также планировался этим летом в Нижневартовске, но сейчас его проведение под вопросом. Решение примет оргкомитет, в который, кроме представителей Нижневартовска, входят также власти округа и Татарстана.

Фестиваль «Самотлорские ночи» в этом году должен был пройти в 45-й раз. Традиционно на него съезжались представители политических и бизнес-элит, используя праздничный повод для проведения неформальных переговоров. По предварительным данным, всего фестиваль должны были посетить до 50 тысяч человек.

Ранее URA.RU писало, что Нижневартовск на один день становится главным городом ХМАО. Фестиваль « Самотлорские ночи» считается брендом не только города, но и всей Югры. Его посещала и губернатор ХМАО Наталья Комарова.