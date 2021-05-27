В Тюменской области продают отравленную ягоду из Киргизии

Продавцы клубники и черешни из Киргизии в рекламе утверждают, что их продукция экологически чистая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменскую область попали ягоды с завышенным содержанием нитратов, якобы привезенные из Киргизии. Об этом URA.RU сообщили тюменцы, которые лично столкнулись с продавцами отравленной клубники и черешни. Они также рассказали о том, что в социальных сетях началась агрессивная рекламная кампания «экологически чистых ягод из Киргизии».

«Мы с мужем „повелись“ на рекламу ягод из Киргизии. Решили взять на пробу ящик клубники и ящик черешни. Продавец приехал, привез ягоды. С виду они казались очень свежими. Сказал, что если будут претензии по качеству, то без проблем вернет деньги. Когда он уехал, мы решили проверить ягоды на нитраты. Показатели оказались очень высокими, и мы решили вернуть ему товар. Однако продавец, услышав об этом по телефону, просто бросил трубку и больше на звонки не отвечал», — пояснила горожанка на условиях анонимности.

Житель Тобольска столкнулся с аналогичной ситуацией. «В прошлом году уже пробовали покупать клубнику из Киргизии, но она оказалась нитратной. В этом году решили еще раз испытать удачу. Позвонили по другому номеру, заказали коробку черешни. Когда увидели, что приехал тот же продавец, что и в прошлом году, просто закрыли дверь», — пояснил собеседник агентства.

Тюменцы уточнили, что «киргизскую» ягоду продают в два раза дешевле среднерыночной стоимости: от 250 до 300 рублей за килограмм. Редакция URA.RU попробовала связаться с продавцами ягод по номерам телефонов, указанным в рекламе, но на звонки журналистов там никто не ответил. В региональное управление Роспотребнадзора направлен запрос.